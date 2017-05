Profronde Tiel wil 'roze' Tom Dumoulin aan de start

Foto: EPA

TIEL - De organisatie van de Profronde in Tiel probeert Tom Dumoulin vast te leggen voor de komende editie van de wielerronde. Dat meldt de Stichting Wielerpromotie Rivierenland. Dumoulin rijdt op dit moment in de roze leiderstrui in de Ronde van Italië.

Ook vorig jaar probeerde Wielerpromotie Rivierenland de Nederlander naar Tiel te halen, maar toen paste de koers niet in zijn schema in aanloop naar de Olympische Spelen. 'Dumoulin staat al jaren op ons verlanglijstje. Hij is natuurlijk een fantastische renner en het zou geweldig zijn om hem in Tiel aan de start te hebben', zegt voorzitter Eric de Jongh van de stichting. Of Dumoulin daadwerkelijk naar Tiel komt en welke andere wielrenners dit jaar starten in de Profronde van Tiel wordt eind juni bekend. De wielerronde wordt op 30 juli verreden