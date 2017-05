Sander redt agent uit wurggreep en wordt gebeten door politiehond

ZUTPHEN - Hij zou het zo weer doen, zegt Sander Versteeg ruim een dag later. Afgelopen weekend redde hij in Zutphen een agent uit een wurggreep.

De 29-jarige Versteeg kwam terug van een avondje stappen, toen hij een opstootje zag op de Zaadmarkt. Agenten waren daar bezig een jongen te arresteren die eerder een agent tegen een hek had geduwd. Vrienden van de jongen bemoeiden zich ermee.

Een van hen greep een agent vast en trok hem in een wurggreep een paar meter naar achteren. De andere agenten hadden dat niet meteen in de gaten. Sander: 'Ik zag dat de agent werd aangevallen en dat hij werd meegesleurd. Hij werd bij de keel vastgehouden en liep blauw aan.'

Hij aarzelde niet en kwam in actie. Hij gaf de belager een paar stompen. 'Ik deed bij hem hetzelfde als wat hij bij de agent deed. Ik legde mijn arm om zijn nek en trok hem naar achteren.' Uiteindelijk liet de belager de agent los.

Gewond door politiehond

Sander kwam niet ongeschonden uit de strijd. 'Terwijl ik bovenop hem zat, werd ik per ongeluk gebeten in mijn bovenbeen door een politiehond. Ik heb een flinke blauwe plek en er staan twee tandafdrukken in. In het ziekenhuis ben ik een tetanusprik gaan halen.'

Sander is maandag weer gewoon aan het werk gegaan. Hij is zelfstandig vrachtwagenchauffeur. Sander zou weer ingrijpen als hij zoiets zou zien. 'Je denkt niet na op zo’n moment. Ik had het niet over mijn hart kunnen verkrijgen niks te doen. Ik hoop dat mensen voor mij hetzelfde zouden doen.'

Agent maakt het goed

De politie is inmiddels bij hem op bezoek geweest. 'Ze zeggen steeds dat ze heel blij zijn met wat ik heb gedaan. Zelf zie ik het niet als iets heel bijzonders. Je doet het gewoon.'

De agent maakt het goed, heeft Sander begrepen. Binnenkort ontmoeten ze elkaar. 'Nu onder normale omstandigheden.'

