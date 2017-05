Bijzondere brommer in museum CODA

APELDOORN - Het Apeldoornse museum CODA heeft de hand weten te leggen op een vrijwel originele Sparta MC50, ook wel bekend als de verpleegsterbrommer. Deze was in de vroege jaren 60 het favoriete vervoermiddel van deze beroepsgroep.

De Sparta MC50 kon worden aangekocht dankzij een tip en adviezen van de Sparta Bromfietsclub. Die is samen met de Sparta Motorclub ook betrokken bij een tentoonstelling die het museum voorbereidt voor komende zomer.

Onder de (voorlopige) titel Sparta – De sleutel naar een rijker leven zullen daarin de geschiedenis, vormgeving en techniek van Sparta aan bod komen, maar ook bredere thema’s, zoals de wederopbouwjaren, jongerencultuur en Industrial design, worden belicht.

Sparta bestaat 100 jaar

Sparta viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. Het bedrijf werd in 1917 opgericht als ‘Verbeek & Schakel – Grossierderij in rijwielen en onderdelen. Op dat moment waren de winkel en werkplaats gevestigd aan de Hoofdstraat in Apeldoorn.

Tien jaar later verhuisden de werkzaamheden naar de latere Prins Willem-Alexanderlaan. Hier werden in de jaren 50 en 60 duizenden brommers en motoren geproduceerd.

CODA is op zoek naar foto’s van mensen die op hun Sparta-brommer of -motor zitten of ernaast staan. De afbeeldingen kunnen worden gemaild naar: s.rutten@coda-apeldoorn.nl