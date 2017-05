Clubs met Ballen - 24 mei 2017

ARNHEM - Deze week geen competitieverplichtingen in de Tweede Divisie, die vorige week de ontknoping beleefde. Toch gebeurd er nog genoeg bij onze Gelderse clubs die zich opmaken voor de zomerstop.

De Treffers

Na de succesvolle Ladiesnight bij De Treffers is ook TEC uit Tiel geïnteresseerd in dit concept en dus ging voorzitter Pieter van den Burg deze week in gesprek met de club uit Groesbeek.

Jong Vitesse

Spelers die hun debuut maken in de hoofdmacht van Vitesse mogen hun naam bijplakken op de heldenwand. Het overkwam dit seizoen twee spelers van Jong Vitesse en dus gingen we plakken.

TEC

Speaker Riny ter Haar organiseert deze week een ontmoeting met de trainers van De Treffers, TEC en FC Lienden. De hoofdredacteur van Stads TV Tiel wil op deze manier nog even terugblikken op het afgelopen seizoen.

FC Lienden

Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen mochten we een exclusieve reportage maken met scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo. De talentvolle leidsman floot de wedstrijd in de Tweede Divisie vorige week met een zendermicrofoon op en dat leverde prachtige beelden op.