Ziekenhuis Ede onder verscherpt toezicht

Foto: Omroep Gelderland

EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede staat het komende halfjaar onder verscherpt toezicht. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de bestuurbaarheid in het geding door een bestuurscrisis.

De onrust begon september vorig jaar, zegt de inspectie. De samenwerking tussen de raad van bestuur en de medische staf verliep niet goed, kreeg de inspectie te horen van de raad van bestuur, de raad van toezicht en later ook van het medisch-stafbestuur. Tijdens de bestuurscrisis nam de medische staf niet aan alle overleggen in het ziekenhuis deel, zegt de inspectie. 'Ook overleggen waar kwaliteit en veiligheid van de zorg op de agenda staan.' In april werden de voorzitter en een lid van de raad van bestuur door de raad van toezicht naar huis gestuurd. Wander Blaauw werd aangesteld als voorzitter ad interim. Maatregelen onvoldoende De maatregelen die het ziekenhuis nam om de situatie te verbeteren, zijn volgens het ziekenhuis onvoldoende. Het ziekenhuis kan de komende tijd diverse bezoeken van de inspectie verwachten, aangekondigd en onaangekondigd. 'Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij binnen de gestelde zes maanden de inspectie kunnen laten zien dat aan alle voorwaarden is voldaan', zegt tijdelijk bestuurder Blaauw. 'Wij zijn hard aan het werk, zodat in de nieuwe situatie alles goed en ongestoord voortgang kan vinden. Met de medische staf zijn goede samenwerkingsafspraken gemaakt. Juist de kwaliteit van de patiëntenzorg heeft hierbij de hoogste prioriteit.' Zie ook: Twee bestuursleden Gelderse Vallei stappen op

Het bericht van de inspectie