Kelderman baalt behoorlijk na uitvallen in Giro

Wilco Kelderman komt in 2016 over de finish tijdens de achtste etappe van de Tour de France. Foto: ANP

BARNEVELD - De Barneveldse wielrenner Wilco Kelderman baalt behoorlijk dat hij de Giro d'Italia niet uit heeft kunnen rijden. Dat zegt zijn woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Kelderman kwam op 14 mei in de negende etappe de Ronde van Italië ten val toen hij tegen een onhandig geparkeerde motor aanreed. Hij brak dezelfde vinger die hij eerder brak tijdens een valpartij in de Strade Bianche. Tom Dumoulin, de kopman van Team Sunweb, raakte door de valpartij zijn belangrijkste helper in het hooggebergte kwijt.

Langer herstel na operatie

'Wilco is de dag na de valpartij naar huis gegaan', vertelt Peter Reef, de pr-man van Team Sunweb. 'Inmiddels is hij geopereerd aan zijn vinger en gaat hij voorzichtig aan herstel werken. Omdat het een breuk op een breuk is, gaat dat naar verwachting wel langer duren.'

Geen tour

Naar verwachting stapt Kelderman eind juni of begin juli weer op de fiets. Hij verschijnt niet aan de start van de Tour de France. 'Dat was ook niet het plan', aldus Reef.