Raimond van der Gouw verslaat Europa League finale voor Manchester United

ARNHEM - Manchester United en Ajax kruisen woensdag de degens in de finale van de Europa League. Keeperstrainer Raimond van der Gouw van Vitesse stond zes jaar onder contract bij de Engelsen.

Tussen 1996 en 2002 maakte Van der Gouw deel uit van een unieke selectie. Het winnen van de Champions League, de Premier League en de FA Cup in 1999 was het absolute hoogtepunt. 'Misschien was het wel de beste tijd van Manchester United ooit. We hadden echt een unieke groep', zegt Van der Gouw die dit seizoen met Vitesse de KNVB-beker won.

Rol als stand-in

'Ik koester nog altijd warme gevoelens voor Manchester United. Een hele speciale tijd waarin ik veel moois heb meegemaakt. Het was eigenlijk een droom die voor mij uitkwam. We domineerden in Engeland, maar ook Europees', weet Van der Gouw die grote wedstrijden keepte zoals de halve finale Champions League in 1997 tegen Borussia Dortmund en een kwartfinale op Old Trafford tegen Real Madrid.

Peter Schmeichel was echter de eerste keus onder de lat. 'Ik wist wat mijn rol was en dat was stand-in. Toen hij na drie jaar weg ging heb ik een seizoen nog wel vrij veel gespeeld. Meer dan Mark Bosnich die er toen bij kwam.'

Succes wensen

Nu staat zijn oude werkgever woensdag in Stockholm tegenover het Ajax van Apeldoorner Peter Bosz. Van der Gouw werkte drie jaar lang nauw samen met Bosz in de staf van Vitesse. De twee hebben regelmatig contact. 'Ik heb Peter nog gebeld om hem succes te wensen. We hebben nog een hele tijd hartstikke leuk met elkaar gesproken.'

Realistischer

Bij Vitesse werkte Bosz in de kern hetzelfde als nu bij Ajax. Uitgaan van domineren op de helft van de tegenstander. Vroeg afjagen om de bal snel terug te veroveren. Het publiek vermaken met verzorgd aanvallend voetbal. Van der Gouw is niet verrast dat Bosz nu wordt bewierookt om deze manier van voetballen bij Ajax. 'Ik had het wel verwacht. Het is wel iets realistischer geworden dan bij Vitesse. Hij heeft ook andere spelers. Maar de ideeën zijn nog hetzelfde.'

United TV

Van der Gouw is uitgenodigd om de finale in Zweden bij te wonen. Net als andere 'legends' uit het verleden zoals Denis Irwin en Jesper Blomqvist. 'Ik ga woensdag voor Manchester United TV iets doen. Morgen hoor ik daar in een bijeenkomst meer over. Hartstikke leuk natuurlijk om er bij te zijn. Het voelt zeker als iets speciaals.'

Familie sfeer verdwenen

Volgens de keeperstrainer van Vitesse is de sfeer wel veranderd bij de Engelse topclub. 'Alex Ferguson zorgde voor een echte familie sfeer. Hij wist iets te creeëren. Dat wij-gevoel is helaas verdwenen hoor ik van mensen intern. Onder Moyes veranderde het al en onder Van Gaal ook. Erg jammer vind ik dat, maar alles valt met resultaat. Als je presteert en wint gaan mensen toch anders kijken. En ontstaat er vaak ook een andere sfeer. '

Ervaring

Manchester United is op basis van de begroting en de ervaren selectie waarover trainer Mourinho kan beschikken torenhoog favoriet. 'Op basis daarvan moeten we winnen. Maar het gaat mij iets te stroef bij Manchester en ze missen ook speciale spelers als Ibrahimovic en Bailly. Ik geef Ajax zeker evenveel kans. Maar ervaring zou wel eens de doorslag kunnen geven. Zij weten echt wanneer ze er moeten staan, dat hebben ze voor. En Mourinho weet als geen ander hoe hij een team moet motiveren voor een finale.'