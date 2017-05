Gedumpte hond had vreselijke jeuk

HAARLO - De zwaar verwaarloosde hond die is gedumpt in het Achterhoekse Haarlo heeft vreselijke jeuk gehad. Dat blijkt door mijten te komen die op de huid zijn blijven zitten, zegt Erny Severt van dierenasiel Brammelo.

Eerder zei een medewerkster van de Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk dat het wel leek alsof het teefje was overgoten met een bijtende vloeistof.

De Stafford is bij een woning aan de Waterhoekdijk vastgebonden aan een poort. Het beest was ondervoed en had bijna geen vacht meer vanwege een ernstige huidaandoening. 'Het was echt bar en boos', blikt Van der Werf terug.

De medewerker van de dierenambulance vertelt dat de hond in een opvang is geplaatst waar ze kan aansterken. 'Naar omstandigheden gaat het goed met haar. Ze krijgt goed te eten omdat ze veel te mager is en haar huid wordt behandeld met medicatie.'

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

Herstel gaat maanden duren

Het gaat nog maanden duren voordat het dier is opgeknapt. 'De hond heeft intensieve verzorging nodig. Maar het komt goed, ook met haar huid', verzekert Van der Werf. Als de hond voldoende is hersteld, wordt een nieuw baasje voor haar gezocht. Naar schatting is de Stafford tussen de 2 en 4 jaar oud. 'Ze is heel erg lief', voegt Van der Werf daaraan toe.

De eigenaar die zich van het beest heeft ontdaan, heeft twee weken de tijd om zich te melden. 'Dat is de wettelijke termijn die daarvoor staat. Deze persoon heeft wel wat uit te leggen', zegt Van der Werf. De dierenpolitie is inmiddels een onderzoek begonnen. Mensen met tips wordt verzocht 144 te bellen.

Ook veel gedumpte katten

De medewerker van de dierenambulance benadrukt dat er veel dieren worden gedumpt. Niet alleen honden, maar ook heel veel katten. Zo is vorige week nog een uitgemergelde kat aangetroffen in Winterswijk. Het dier had onder meer ernstige problemen in zijn bek en was stervende. Een dierenarts heeft de kat uiteindelijk uit zijn lijden verlost.

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

'Het is heel schrijnend. Je vraagt je af waar het mis gaat. Financiële problemen, psychische problemen; de oorzaak is vaak complex', besluit Van der Werf.

