Komt Mark Rutte naar de Zwarte Cross?

Foto: VVD Achterhoek

LICHTENVOORDE - VVD-leider Mark Rutte is door festivaldirectrice Tante Rikie en de VVD Achterhoek gevraagd om de Zwarte Cross in Lichtenvoorde bij te wonen. Het is goed om eens een dag te ontspannen, lieten ze de demissionaire minister-president weten.

'Ik ga in elk geval de uitnodiging goed lezen', zei Rutte met een brede glimlach toen hij de uitnodiging afgelopen weekend in ontvangst nam. De VVD Achterhoek had Rutte al benaderd toen hij Arnhem bezocht in het kader van een 'bakkie doen'. 'Hij was toen al heel enthousiast', zegt Birkitta Kortes van de VVD Achterhoek. 'We zeiden toen wel dat we hem nog officieel zouden uitnodigen.' Afgelopen weekend tijdens het VVD-congres op Papendal was het zover. 'Hij herinnerde zich dat nog, zo is-ie', weet Kortes. 'Hij zei dat hij het echt gaat proberen.' De Zwarte Cross is dit jaar van 13 tot en met 16 juli.