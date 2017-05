Weddenschap verloren? haar eraf!

RENKUM - Een weddenschap kan veel veroorzaken. Zo ging de baard van Vitesse-aanvoerder Kashia er al eens af en moest hij ook zijn haar geel verven. Oud-Vitessenaar en oud-Feyenoorder Richard Budding uit Renkum heeft dat nu ook ervaren. Hij moest zijn grijze haardos er volledig laten afhalen, nadat Feyenoord kampioen werd.

Een weddenschap bij voetbalclub CHRC in Heelsum ontstond toen Richard Budding riep dat Feyenoord kampioen zou worden. Daar kreeg de voormalig rechtsbuiten slapeloze nachten van, want hij zag het verdwijnen van zijn grijze haardos steeds dichterbij komen.

Afgelopen zondag, toen CHRC won van EDS uit Ede, kwam de oud-prof de weddenschap na. Dat leverde prachtige plaatjes op, alsof een schaap werd geschoren. Hij verloor zowel zijn haar als zijn baard.

Foto's: Gert Budding

Wie is Richard Budding?

Richard Budding begon bij CHRC uit Heelsum en werd vervolgens ontdekt door Wageningen. Daar maakt de rechtsbuiten al op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de eredivisie. In het seizoen 1976-1977 ging hij naar Feyenoord, daar speelde hij zes seizoenen. Daarna speelde Budding nog voor Vitesse en FC Wageningen. In 1987 stopte hij met voetballen.