Velp: de terugkeer van pastoor Schaars in 1945

VELP - Een bijzonder tafereel, vastgelegd op de foto op 26 mei 1945. In een open rijtuig en gehuld in zijn kampkleding wordt de Velpse pastoor Schaars feestelijk ingehaald in zijn dorp. Terug uit Dachau. Schaars werd in mei 1942 door de Gestapo opgepakt vanwege zijn verzetswerk en overleefde meerdere kampen. De gebeurtenis siert sinds september 2015 een van de zogeheten Bevrijdingsramen in de Grote Kerk.

Antonius Schaars was van 1937 tot 1956 pastoor van de Onze Lieve Vrouwe Visitatieparochie en gold en geldt nog steeds als pastoor van alle Velpenaren. 'Zijn' Velpenaren wat hij nog eens benadrukte in zijn dankwoord na zijn ontvangst in 1945: 'Ik leerde in gevangenschap ontdekken hoeveel ik van u allen houd,' ongeacht geloof, zo voegde hij eraan toe.

Schaars hielp in de eerste bezettingsjaren onderduikers en neergeschoten Britse piloten. In zijn preken nam hij geen blad voor de mond en dat werd hem door de bezetter niet in dank afgenomen. In mei 1942 werd hij opgepakt, Hij overleefde meerdere kampen en hervatte na de oorlog zijn werk met dezelfde inzet en misschien nog wel meer als daarvoor. Schaars overleed op 4 februari 1964 en werd begraven op begraafplaats Heiderust in Rheden.

Herbegrafenis

Na de onthulling van de bevrijdingsramen in de Grote Kerk ontstond het plan om Schaars te herbegraven in zijn geliefde Velp. Na overleg met de familie is hij op 2 november 2016 overgebracht naar de begraafplaats aan de Bergweg in Velp.

Over Jeeps, bevrijders en 'lelijke' kniekousen

Een andere iconische afbeelding die een van de Velpse bevrijdingsramen siert is die van feestende meisjes die na bevrijding meerijden op een Jeep. Een foto met een verhaal, want hoe vrolijk het tafereel ook is; erachter zit ook een stukje jonge meisjes-leed met een hoofdrol voor lelijke kniekousen,,,

Velpse meisjes op een Jeep tijdens de bevrijding: rechts détail van het bevrijdingsraam - publiek domein / Omroep Gelderland

