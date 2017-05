Vrachtwagen kantelt op A1; vier complete keukens in puin

BARNEVELD - Op de A1 bij Barneveld is een kleine vrachtwagen gekanteld. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat vervoerde de truck vier complete keukens. 'Die liggen in puin.'

Vanwege het ongeval is de afrit naar de A30 richting Ede volledig afgesloten. Het ongeval gebeurde in de bocht van de afrit. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend. Volgens de weginspecteur zijn er geen gewonden.

De hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse. Verkeer richting Ede wordt omgeleid via de A1, A50 en A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld staat een korte file.