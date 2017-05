Gevaarlijk flaneren. Mooi weer maakt Rijnkade tot racebaan

ARNHEM - De Rijnkade in Arnhem verandert 's avonds bij mooi weer in een racebaan, ondanks maatregelen van de gemeente met drempels en containers. Dat zeggen aanwonenden. Rustig flaneren langs de Rijn is levensgevaarlijk geworden.

Afgelopen zaterdag was het opnieuw raak. Margreet van Marissing Tammeling woont vlakbij de Nelson Mandelabrug en ziet het vanuit haar woning steeds weer gebeuren zodra het mooier weer wordt. Auto's en motoren Met twee auto's waren ze bezig met racen. Er was ook een paar motoren de hele tijd bezig. Het is echt een ramp. Als het weer warm wordt, dan begint het weer. 'Help, de zomer komt eraan', zeggen we hier tegen elkaar. Drempels Tussen de Boterdijk en de Nelson Mandelabrug heeft de gemeente drempels gelegd. Ook staan er enorme containers. Maar de drempels hebben weinig effect. En de gemeente meldt dat meer drempels touringcars, die mensen naar de schepen brengen, in de weg zullen zitten Creatief parcours De hindernissen dagen de racers eerder uit dan dat ze ze tegenhouden. Vanaf de Boterdijk aan de westzijde van de Rijnkade tot aan de zandafslag aan de oostzijde van de Nieuwe Kade. Zaterdagavond laat boorde een racer zich in een stroomhuis voor de schepen aan de kade. Zie ook: Auto ramt stroomkast in Arnhem