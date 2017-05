Globetrotter schrijft boek over de Achterhoek: 'Het blijft het allerfijnste plekje'

Foto: Jantien Klein Ikink

LICHTENVOORDE - Jantien Klein Ikink uit Lichtenvoorde reist voor haar blog de hele wereld over, maar voor haar eerste boek bleef ze dicht bij huis. In 'Op kop door de Achterhoek' beschrijft ze hoe mooi de Gelderse streek is. 'Het is toch het allerfijnste plekje.'

Het afgelopen halfjaar bezocht Jantien veel bijzondere locaties in de Achterhoek. Dat leidde tot een boek vol persoonlijke verhalen en leuke anekdotes. 'Ik heb vanuit mijn eigen ervaring beschreven hoe het hier is', vertelt ze op Radio Gelderland. Luister het radio-interview met Jantien terug: Boeken zelf rondbrengen Zondag was de boekpresentatie en vanaf deze maandag ligt 'Op kop door de Achterhoek' in de winkel. Daarvoor moet overigens nog wel wat gebeuren. 'De hele dag rij ik rond om alle boeken af te leveren, want ik heb het in eigen beheer uitgegeven', legt de geboren Achterhoekse uit. 'Ik doe alles zelf. Dus gisteravond was het feesten en vandaag moet ik eruit om alle boeken te verpakken en rond te brengen.' Zie ook: Jantiens ReisStijl