Verwaarloosde hond gedumpt: 'Ze is er zeer ernstig aan toe'

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

HAARLO - In het dorp Haarlo in de gemeente Berkelland is een verwaarloosde hond gedumpt. Volgens de Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk is het teefje er zeer ernstig aan toe.

De Stafford werd afgelopen vrijdag gevonden bij een woning aan de Waterhoekdijk. Ze was daar vastgebonden aan een poort. Volgens de dierenambulance had het teefje dringend verzorging nodig. Zo had ze vanwege een huidaandoening bijna geen vacht meer. Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk Wie kent de eigenaar? De dierenpolitie is inmiddels op de hoogte gebracht. Mensen die de hond herkennen of weten wie de eigenaar is, wordt verzocht 144 te bellen. Tips kunnen ook naar de Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk worden gemaild: dierenambulance@kpnmail.nl De hond is liefdevol opgevangen. 'Ze heeft momenteel de beste zorg!', aldus de dierenambulance.