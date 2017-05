Werk aan paden en fietsprofessor op bezoek: dit is het nieuws van maandag 22 mei

ARNHEM - Natuurmonumenten werkt aan begaanbare paden en een stille kermis in Arnhem vanwege examens: dit is het nieuws van maandag 22 mei.

Investeren in paden

Omdat de natuur te lijden heeft onder de massale belangstelling van wandelaars, fietsers en ruiters, werkt Natuurmonumenten de komende tijd hard aan het verbeteren van de huidige 350 kilometer wegen en paden in Nationaal Park Veluwezoom. Nationaal Park Veluwezoom is een 5100 hectare groot natuurgebied. Jaarlijks zijn er zo’n 1,5 miljoen unieke bezoekers. Om de verbetering te betalen, is de opbrengst van de Midzomernachtloop binnenkort daarvoor.

Stille kermis

Wie aan kermis denkt, denkt aan felle lampen, suikerspinnen, dolle attracties en herrie. Veel herrie. Maar de kermis bij de Rijnhal in Arnhem is maandagmiddag een rustige, want op 50 meter van het terrein ligt het Olympus College, en daar zijn examens. In overleg zijn de school en de kermisexploitant eruit gekomen en dus gaat de volumeknop flink omlaag.

Hoog fietsbezoek

Wat kunnen ze in Amerika leren van de fietsinfrastructuur in Nijmegen? In die stad is een professor op bezoek die alles wil weten van de infrastructuur in de regio. Eerder gingen Engelse, Australische en Duitse delegaties haar al voor. De belangstelling wordt alleen maar groter met Velo-City voor de deur: het grootste fietscongres ter wereld vindt van 13 tot en met 16 juni plaats in Nijmegen: er komen 250 sprekers uit 40 landen.