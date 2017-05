Zo ziet de vernieuwde N348 bij Dieren eruit

Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

DIEREN - Het verkeer rijdt sinds zondag weer over de provinciale weg N348 in Dieren. De weg ging volledig op de schop en het verkeer moest drie weken omrijden. Spoorwegovergang Wilhelminaweg blijft voorlopig nog dicht door uitgelopen werkzaamheden. Het is niet bekend wanneer de overgang weer opengaat.

Dit verkeersproject is onderdeel van Traverse Dieren, dat zorgt voor een betere doorstroming en een veilige stationsomgeving. Bovendien worden de beide helften van Dieren weer met elkaar verbonden. Tunnel Centraal in het plan staat de aanleg van een 600 meter lange tunnelbak voor doorgaand verkeer ter hoogte van het station, dat tegelijkertijd opnieuw wordt ingericht. De werkzaamheden in beeld Foto’s van de laatste werkzaamheden. Op sommige foto’s vanuit de lucht zijn omliggende huizen en bedrijven onherkenbaar gemaakt in verband met de privacy. Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden Foto: Martin de Jongh / Studio Rheden

Door: Mediapartner Studio Rheden Correctie melden