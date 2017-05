Eerste doelpunt Kevin Mayi in 2017 bevrijdend voor hemzelf en NEC

NIJMEGEN - Kevin Mayi had in 2017 nog niet gescoord voor NEC.

"Ik was toch wel een beetje gefrustreerd. Ik heb er echt lang op moeten wachten. Ik heb het vertrouwen gehouden en dat betaalt zich nu uit. Dat doelpunt was belangrijk voor mij, maar ook beslissend voor het team vandaag. En er zijn nog twee wedstrijden, daarin kan ik er nog twee maken. Maar niet belangrijk is wie er scoort, maar alleen dat we in de eredivisie blijven."

"We hadden het niet lastig vandaag, omdat we uit al met 3-1 hadden gewonnen. Vandaag hadden we er wel meer mogen maken."