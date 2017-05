Droneliefhebbers bijeen in Eefde

EEFDE - Niet alleen uit Gelderland, maar uit heel Nederland kwam vandaag jong en oud naar Eefde voor dezelfde passie: drones. Ruim 50 gepassioneerde vliegers kwamen bij elkaar om over hun liefde te praten en mooie beelden te schieten van Landgoed Huis De Voorst.

'Afgelopen december hadden we onze eerste bijeenkomst, toen kwam er twintig man, dat was al meer dan verwacht', vertelt Olaf Kroezen, organisator van de bijeenkomst. 'Vandaag is de tweede editie en er komen mensen uit onder andere Waddinxveen, Groningen en Eindhoven naar Eefde toe om dit mee te maken. Het is fantastisch.'

Niet al te veel drones in de lucht

Kroezen organiseert dit jaar, net zoals vorig jaar de bijeenkomst met Steven de Vries en Dennis Wiekens, ook droneliefhebbers. Veel liefhebbers hebben één of meerdere drones mee, en met ruim 50 personen betekent dat er veel drones zijn.

'Niet alle drones mogen tegelijkertijd de lucht in. We hebben een regel opgesteld dat er maar vier mensen een hesjes aanhebben, en zij mogen dan met hun drone de lucht in mogen', zegt Kroezen.

Populariteit kent ook een keerzijde

De populariteit van het hebben van een drone is de afgelopen jaren gestegen. Meer mensen hebben tegenwoordig een drone, maar dat is niet altijd even gunstig voor de professionele hobbyist.

'Helaas zijn er enorm veel speelgoeddrones die je gewoon in de winkel kan kopen, en dat is niet een drone waar je goed mee kan vliegen. Zodra je daar de knopjes van de afstandsbediening loslaat, dan valt dat ding naar beneden. Terwijl dat de professionele drones niet gebeurt omdat ze op GPS vliegen', vertel De Vries.

'Vaak wordt er gesuggereerd in de media dat het vliegen met drones gevaarlijk is, maar als je weet hoe je ermee moet omgaan dan is daar geen sprake van.'