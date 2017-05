NEC-trainer De Groot weet dat de knikkers nu pas worden verdeeld

NIJMEGEN - Vier overwinningen op rij sinds Ron de Groot het als trainer van NEC overnam van Peter Hyballa.

Maar de Nijmegenaar beseft dat het nog niks concreets oplevert. "Het gaat om die laatste twee wedstrijden, want dan worden de knikkers verdeeld."

De Groot verheugt zich wel op een Avondje NAC donderdag. "Dat kan leuk worden. We spelen om half zeven, dus hebben ze een goede aanlooptijd om al bier te drinken daar in Breda. NAC heeft een aardig ploegje en daar gaan we ons nu op voorbereiden."

Dat NEC tegen Emmen na de 1-0 wat gas terugnam, vond de trainer niet meer dan logisch. "Je zag na die goede start en dat doelpunt het tempo een beetje wegvallen. Maar begrijpelijk, want in een tijdsbestek van vier dagen moeten we alweer een finale spelen."