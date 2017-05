Brand in chalet op camping Wekerom

WEKEROM - In een chalet op een camping aan de Roekelseweg in Wekerom heeft zondag brand gewoed.

De melding van de brand kwam iets voor half zeven binnen bij de brandweer. Die besloot meteen met twee wagens uit te rukken, uit Otterlo en De Valk. Er staan meer chalets in de buurt en het is niet makkelijk om water op zo'n camping te krijgen.

Het vuur was snel geblust, binnen twintig minuten. De bewoner probeerde dat eerst zelf. Daarbij heeft hij rook ingeademd. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. De oorzaak van de brand is niet helemaal duidelijk, maar het vuur ontstond in de buurt van de cv-ketel. Het chalet is niet geheel uitgebrand, maar de schade is wel groot.