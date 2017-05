Arnhemse schrijver wint Hotze de Roosprijs

ARNHEM - De Arnhemse kinderboekenschrijver Hajo Visscher heeft zondag in Zaanstad de Hotze de Roosprijs gewonnen, een prijs voor kinderboeken.

Hij wint de prijs met zijn boek Verdronken Geheimen. De jury bestaat uit leerlingen uit groep 6 en 7 van in totaal 16 scholen in de Zaanstreek. Die beslissen wie de prijs krijgt. Lian Kandelaar en Tonja Elbers waren ook in de race, maar legden het af tegen Visscher.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 4500 euro. Hotze de Vries was een kinderboekenschrijver, vooral bekend van zijn serie over de schippers van de Kameleon.