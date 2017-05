Batouwe ontslaat coach in play-offs

BEMMEL - Basketbalclub Batouwe uit Bemmel heeft coach Paul van den Heuvel ontslagen. Dit gebeurde na de tweede nederlaag op rij in de finale van de play-offs, zaterdagavond tegen Grasshoppers. Assistent-coach Anouk Biesters maakt het seizoen af.

'Als je bovenaan staat in de competitie, wil je ook het kampioenschap', stelt een woordvoerder van de club.

'We willen een shockeffect creëren en dat kan alleen door afscheid te nemen van de trainer. Die is verantwoordelijk voor de groep en het resultaat.'

Van den Heuvel was pas sinds januari coach. Hij volgde toen Hakim Salem op. Die werd toen bondscoach. Ook Salem was maar een half jaar in dienst van Batouwe.