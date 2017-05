Van Vleuten tweede in Baskische rittenkoers

WAGENINGEN - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen is zondag als tweede geëindigd in de Baskische rittenkoers Emakumeen Bira.

De eindzege ging naar de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman. Die reed in de laatste etappe de Australische Katrin Garfoot, een ploeggenote van Van Vleuten, uit de leiderstrui.

Van Vleuten, die zaterdag de vierde rit won, zette de achtervolging nog wel in met Garfoot in het wiel. Haar ploeggenote kon haar tempo echter niet volgen. Van Vleuten liep in op Moolman, maar kwam 13 seconden na de Zuid-Afrikaanse binnen. Daardoor kwam ze in het eindklassement zeven seconden tekort voor de eindoverwinning.

