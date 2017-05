Twee mannen vast na geweld in café Doetinchem

Foto: Omroep Gelderland (Archief)

DOETINCHEM - Twee Doetinchemmers zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een vechtpartij in een café in hun woonplaats. Een derde verdachte kon ontkomen, maar is bekend bij de politie.

De vechtpartij ontstond toen de eigenaar van het café de twee mannen aansprak op hun ongewenste gedrag. Na geduw en getrek tussen de eigenaar en de mannen kreeg de gastheer meerdere vuistslagen van omstanders. Toen de groep met de café-eigenaar naar buiten was gegaan werd een barkruk richting de eigenaar gegooid. Agenten, die op dat moment buiten aanwezig waren, konden het duo direct aanhouden. De twee zijn 23 en 25 jaar. De politie heeft al getuigen verhoord, maar wil nog meer mensen spreken.