Auto van de weg, eigenaar spoorloos

BRAKEL - De politie van Zaltbommel is op zoek naar de bestuurder van de auto, die tussen Zuilichem en Brakel van de weg is geraakt. Dat gebeurde rond half één zondagmorgen.

De politie was opgeroepen voor een ongeval op de Van Heemstraweg, maar ter plaatse aangekomen bleek dat de brandweer de auto al gevonden had. Die is het water, waar de auto in lag, ingegaan om te kijken of de bestuurder er nog in zat. Dat bleek niet het geval.

Ook bleek er niemand in de buurt van de auto te zijn. De politie zegt op Facebook de eigenaar nog niet bereikt te hebben, maar dat later nog een keer te zullen proberen.