Turken in optocht door Arnhem

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Arnhem is dit weekend het decor voor het Turks Festival. In Park Presikhaaf is een festivalterrein met allerlei optredens en er is een optocht van het centrum van de stad naar het festival.

Het is voor de elfde maal dat het festival wordt gehouden. Volgens Kemal Cosgun van Stichting Turks Festival is het evenement een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. De organisatie hoopt dan ook veel niet-Turkse bezoekers te trekken. Turken liepen zondag in optocht door Arnhem: Het festival begon vrijdag op 19 mei. Dat is een feestdag in Turkije omdat 'vader des vaderlands' Mustafa Kemal Atatürk op die dag in 1919 vanuit Samsun de onafhankelijkheidsoorlog begon. Ruim vier jaar later riep Atatürk de Turkse republiek uit. Ook aanwezig op het festival is de in Turkije bekende Göksel Kaya, een look-alike van Atatürk, die leefde van 1881 en 1938.