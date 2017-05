NEC naar finale van play-offs na dubbele zege op Emmen

NIJMEGEN - NEC heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs en kan dan tegen NAC over een week het eredivisieschap veilig stellen. Thuis tegen Emmen werd met 1-0 gewonnen en die uitslag had veel hoger uit kunnen vallen.

90. NEC is door na een 1-0 overwinning op Emmen. Een tweeluik met NAC wacht.

87. Kansje Bannink, maar de oud-Graafschapper in Drentse dienst schiet voorlangs.

85. Vrije trap NEC. Nijhuis leek even een strafschop te geven, maar de overtreding was net buiten de zestien meter. De poging van Breinburg gaat voorlangs.

82. Mascotte Bikkel amuseert zich nog wel.

78. Invaller Kadioglu schiet in het zijnet, tot woede van Larsson die de bal had willen hebben.

75. Niet Awoniyi, maar Jordan Larsson mag er nog in voor de slotfase. Hij vervangt Jay-Roy Grot.

73. Hij scoorde driemaal als invaller in de laatste drie wedstrijden, maar Taiwo Awoniyi komt er voorlopig nog niet in.

71. De Australiër Stefan Mauk krijgt wat speeltijd als vervanger van Julian von Haacke.

68. Dan even een aardig moment. Groeneveld wordt diep gestuurd door Wojciech Golla, maar stuit op doelman Telgenkamp.

66. Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai. Maar wat maakt het uit voor NEC, de Nijmegenaren gaan op deze manier naar de finale van de play-offs.

61. NEC wisselt. Ferdi Kadioglu komt erin voor Ali Messaoud.

58. Dario Dumic is heel populair bij de fans. De Bosnische international is normaal gesproken bezig aan zijn laatste wedstrijden voor NEC, want hij aast op een transfer.

54. NEC is ook weinig geïnspireerd na de rust. Maar dat kan tegen dit Emmen ook wel. NAC donderdag en zondag wordt een stuk lastiger waarschijnlijk.

51. Concentratie bij Joris Delle, maar de doelman heeft het bepaald niet druk. Er valt verder ook weinig te beleven in het begin van de tweede helft.

48. Het lijkt dus NAC-NEC te worden. En dat is niet nieuw in de play-offs. Want in 2008 speelden beide ploegen ook in elkaar in het toetje van het seizoen, toen met als inzet een plek in Europa. In Nijmegen won NEC met 6-0 en uit met 1-0 en het seizoen daarop begon de Europese successtory onder trainer Mario Been.

46. We gaan weer verder in De Goffert. De tweede helft is normaliter een formaliteit.

45. NEC had in de eerste helft vrijwel niets te duchten van Emmen. Alleen Nijmegenaar Youri Loen speelt verdienstelijk.

44. Delle redt op een inzet van Bos.

42. Dario Dumic kopt NEC bijna naar 2-0.

40. Voor Emmen is er niks veranderd. De ploeg uit Drenthe moet sowieso drie keer scoren. Maar

38. Julian von Haacke krijgt een licht tikje en gaat voor de strafschop, maar scheidsrechter Nijhuis ziet er een Schwalbe in en geeft de Duitser een gele kaart.

37. De technische staf van NEC kan rustig toekijken, want de ploeg heeft de volledige controle.

30. Daar was nummer twee bijna. Een voorzet van Gregor Breinburg wordt net niet afgerond door Arnaut Groeneveld.

26. De meest dreigende man scoort nu ook. Na een prachtige dieptepass rondt Kevin Mayi af vanuit een moeilijke hoek: 1-0 voor NEC.

22. Na het offensieve begin wordt NEC nu slordig en komt Emmen er steeds gevaarlijker uit.

20. De gevaarlijkste man bij NEC is tot dusverre Kevin Mayi.

16. Het Emmen-vak zit bepaald niet vol.

12. Nijmegenaar Youri Loen van Emmen geeft een goede voorzet, maar de kopbal van Cas Peters is krachteloos en een simpele prooi voor Joris Delle.

10. Het wachten is op de 1-0. Julian von Haacke en Kevin Mayi zijn weer dichtbij.

8. De fans van NEC hebben zich uitgeleefd met een creatief spandoek.

7. Michael Heinloth wil een strafschop, maar gaat iets te makkelijk liggen.

4e minuut: NEC direct dreigend. Een voorzet van Lorenzo Burnet wordt net over gekopt door Kevin Mayi.

16.45 De spelers spreken elkaar nog even moed in, zoals altijd vlak voor een wedstrijd.

16.43 NEC mag twee doelpunten incasseren en dan is er nog steeds niks aan de hand. Dat kan haast niet verkeerd gaan, zo lijkt het.

16.38 De fans zijn er klaar voor.

16.29 De klassieker NAC-NEC komt eraan in de finale van de play-offs als de Nijmegenaren het klusje tegen Emmen zo tenminste klaren.

16.22 De warming up van NEC is volop bezig.

16.18 Voor de liefhebbers, Helène Hendriks van FOX draagt een interessant printje.

16.15 Hij staat ietwat zwaar, zeggen de Vlamingen. Género Zeefuik, ex-spits van NEC, nu reserve bij Emmen.

16.04 Hij scoorde drie keer als invaller de laatste drie wedstrijden, maar Taiwo Awoniyi begint opnieuw op de bank.

15.59 De seizoenkaarthouders mogen vandaag voor niks naar binnen en er zijn ook kaarten tegen lagere prijzen beschikbaar, maar het loopt niet echt storm bij de kassa's.

15.55 Alles wijst op NAC als volgende tegenstander. De ploeg uit Breda staat op een comfortabele 2-0 voorsprong thuis tegen Volendam.

15.45 Trainer Ron de Groot ziet geen enkele reden om zijn succesformatie te wijzigen. Met deze elf boekte NEC drie overwinningen op rij:

Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.

15.40 In Emmen kwam NEC snel achter, maar door doelpunten van Gregor Breinburg, Jay-Roy Grot en Taiwo Awoniyi werd het 1-3. En daarmee lijken de Nijmegenaren wel veilig.