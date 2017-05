Liveblog: NEC tegen Emmen op weg naar finale play-offs

NIJMEGEN - NEC kan zich vandaag plaatsen voor de finale van de play-offs en dan over een week het eredivisieschap veilig stellen. Dan moet nog even worden afgerekend met Emmen. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

16.04 Hij scoorde drie keer als invaller de laatste drie wedstrijden, maar Taiwo Awoniyi begint opnieuw op de bank. 15.59 De seizoenkaarthouders mogen vandaag voor niks naar binnen en er zijn ook kaarten tegen lagere prijzen beschikbaar, maar het loopt niet echt storm bij de kassa's. 15.55 Alles wijst op NAC als volgende tegenstander. De ploeg uit Breda staat op een comfortabele 2-0 voorsprong thuis tegen Volendam. 15.45 Trainer Ron de Groot ziet geen enkele reden om zijn succesformatie te wijzigen. Met deze elf boekte NEC drie overwinningen op rij: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld. 15.40 In Emmen kwam NEC snel achter, maar door doelpunten van Gregor Breinburg, Jay-Roy Grot en Taiwo Awoniyi werd het 1-3. En daarmee lijken de Nijmegenaren wel veilig.