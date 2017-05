Grote grensoverschrijdende verkeersactie leidt tot aanhoudingen

ARNHEM - Duitse en Nederlandse opsporingsdiensten hebben afgelopen woensdag en donderdag grootschalige controles in het grensgebied gehouden. Daarbij werden in Gelderland drie personen aangehouden.

Aan de controle deden onder meer de Duitse en Nederlandse politie, de douane en de marechaussee mee. Er werd met name gecontroleerd op verdovende middelen, mensenhandel en het verhinderen van illegale inreizen. Ook werd er gelet op autodiefstallen.

Op de snelweg A325 bij Arnhem werd een Duitse Audi gestopt. Bij navraag bleek dat het kenteken voor ander merk auto was afgegeven. De auto is in beslag genomen en de politie onderzoekt de zaak nog.

In de buurt van Winterswijk werd ook een automobilist staande gehouden. De auto was voorzien van een Pools kenteken, dat in Polen ongeldig verklaard was. Ook deze auto is in beslag genomen. Bij het onderzoek kwam ook een zakje met vermoedelijk drugs aan het licht. De drie Poolse inzittenden zijn aangehouden.

Tijdens de hele actie werden bijna 3000 voertuigen gecontroleerd en onder meer 86 blaastesten afgenomen.