Emmen thuis lijkt formaliteit voor NEC, tenzij het geheime wapen erin komt

NIJMEGEN - NEC verdedigt vandaag een voorsprong van 3-1 thuis tegen Emmen om de finale van de play-offs om degradatie te bereiken.

Dat lijkt een formaliteit, want de ploeg uit Drenthe moet dan sowieso drie keer gaan scoren in De Goffert. En gezien het uiteindelijke klasseverschil donderdag lukt dat normaliter niet. Tenzij Emmen het geheime wapen inzet: Género Zeefuik. Want hij was zonder meer de meest besproken speler donderdag, toen hij in de slotfase inviel.

De voormalige aanvaller van NEC viel niet zozeer op door zijn voetbalkwaliteiten, maar vooral door zijn gewicht. "Ik wist niet wat ik zag", aldus een verbaasde analiticus Johan Derksen in het programma Voetbal Inside. "Lachwekkend dat een club als Emmen zich zo presenteert. Dit kan niet in het hedendaagse profvoetbal. Dat kan bij het vierde in een vriendenploeg."