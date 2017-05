De Waag wint mosterdsoepwedstrijd Doesburg

DOESBURG - Restaurant De Waag uit Doesburg heeft twintigste mosterdsoepwedstrijd in diezelfde stad gewonnen. De wedstrijd werd gelijktijdig met de Mosterd en Food Dag gehouden.

De Waag won in de categorie 'Mosterdsoep met vlees' en mocht zich daarmee overall winnaar noemen. Aan de wedstrijd om de Cuperus Bokaal deden 18 restaurants mee. Eetgelegenheid De Bonte Hond maakte de beste vegetarische mosterdsoep en Bij Welling was de beste met vis.

De Cuperus Bokaal werd uitgereikt door burgemeester Loes van der Meijs.