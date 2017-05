Auto ramt stroomkast in Arnhem

ARNHEM - In Arnhem is zaterdagavond een auto tegen een stroomkast tot stilstand gekomen. Dat gebeurde rond half twaalf op de Rijnkade.

Bij de aanrijding is de bestuurder gewond geraakt. De stroomkast is enkele meters van de oorspronkelijke plek geduwd.

Na behandeling in een ambulance heeft de politie de automobilist meegenomen voor verhoor. Waarom de man is aangehouden, is niet bekend.

Volgens enkele mensen, die een nabij geparkeerde camper zaten, werd er al de hele avond geracet op Rijnkade.