Weer auto uitgebrand in Culemborg

Foto: ViWa Media

ARNHEM - In de Troelstrastraat in de Culemborgse wijk Terweijde is zondagmorgen vroeg een auto uitgebrand. De melding van de brand kwam om kwart over vier bij de brandweer binnen.

Buurtbewoners hoorden een aantal doffe knallen en zagen vervolgens de auto in brand staan. Daarop heeft een aantal bewoners geprobeerd het vuur te blussen. De brandweer heeft het bluswerk afgemaakt. De personenauto brandde volledig uit. Politie en brandweer gaan onderzoek doen. Tot die tijd wordt de uitgebrande auto door een beveiligingsbedrijf bewaakt. In een jaar tijd zijn in Culemborg inmiddels meer dan 50 auto's uitgebrand.