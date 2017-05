Basketbalsters Batouwe gaan opnieuw onderuit

BEMMEL - De basketbalsters van Batouwe uit Bemmel hebben zaterdagavond ook de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs om de landstitel verloren. Er werd in de Schaapskooi een nederlaag geleden tegen Grasshoppers (51-65).

Batouwe had zich al ruim voor het einde van de competitie verzekerd van een plek in de play-offs. In de halve finale had de ploeg geen enkele moeite met Den Helder. Grasshoppers lijkt nu toch een maatje te groot te zijn. De komende twee wedstrijden worden in Katwijk gespeeld.

Als Grasshoppers beide duels wint, is de ploeg kampioen van Nederland.