Verborgen kunst weer te zien

ARNHEM - Veel kunstwerken verzamelden ze de afgelopen jaren, Marjolein de Groen en Peter Jordaan. Die collectie willen ze graag aan anderen laten zien en ze kochten daarom de voormalige dansacademie in hartje Arnhem.

Nog twee weken en dan moet het klaar zijn voor de opening. De Groen kijkt er naar uit om ook anderen te laten genieten van haar kunstverzameling.

De werken worden tentoongesteld in een voormalig bankgebouw uit 1905, later dansacademie en nu verbouwd tot museum, of zoals de initiatiefnemers het zelf noemen collectiegebouw.