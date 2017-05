Vermist jongetje van twee jaar lag lekker te slapen

BARNEVELD - In Barneveld werd zaterdagavond enige tijd een 2-jarig jongetje vermist. Er is met man en macht naar hem gezocht.

De jongen werd uiteindelijk slapend, door de overbuurman, aangetroffen achter een paar kliko's. Hieronder doet de overbuurman zijn verhaal.

Hoe de jongen achter de kliko's terecht is gekomen is niet bekend. Hij werd gevonden op zo'n dertig meter van zijn huis. Daar was de 2-jarige Aaron op blote voeten van weggelopen.

Een paar honderd buurtbewoners en een politiehelikopter waren zaterdag een paar uur lang naar het mannetje op zoek. De bewoners waren via WhatsApp-groepen op de hoogte gesteld van de vermissing en begonnen direct met de zoektocht.

Foto: Omroep Gelderland

Er werd door de politie (en enkele bewoners) onder meer in een nabijgelegen vijver gezocht. Ook werden er speurhonden ingezet. Gelukkig werd Aaron dus gevonden. Volgens enkele buurtbewoners vond hij het vreemd dat er zoveel mensen naar hem op zoek waren.

Foto: Omroep Gelderland