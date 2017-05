Van Gorkom test fietscrossbaan in Hummelo

ULFT - De Achterhoekse fietscrossers Jelle van Gorkom en Monique van der Valk hebben zaterdagmiddag de fietscrossbaan in Hummelo geopend. De baan is een initiatief van een groep inwoners uit het dorp, waar de gemeente graag aan mee werkte.



'Hummelo is een oerdorp, is een crossdorp”, aldus mede-initiatiefnemer Herbert Minkhorst. 'Wij hebben hier een mooi bos, mooie natuur en veel crossende kinderen. Waar wij vroeger veel konden crossen buiten de rondweg, is er nu minder gelegenheid om lekker in het bos te crossen.' Reden voor een groep inwoners om met het idee van de crossbaan naar de gemeente te stappen. Deze werkte graag mee en gaf toestemming voor de locatie naast basisschool De Woordhof. 'Zonder een locatie ben je nergens, dus die zijn we dankbaar.'



Zaterdagmiddag kwamen de Lichtenvoordenaar Jelle van Gorkom en Monique van der Valk uit Neede naar de crossbaan voor de officiële opening. Gevolgd door tientallen kinderen reed Van Gorkom het eerste rondje. 'Dat is wel even wat anders dan dat ik gewend ben. Maar het is wel heel leuk. Ik denk dat de kids hier in de omgeving er heel erg blij mee kunnen zijn.'Het 15-jarige talent Van der Valk zou ook een testrondje rijden, maar zij blesseerde zich tijdens haar training. 'Ik vind het hartstikke leuk, voor die kinderen is het geweldig. Ik hoop dat mensen nu graag op BMX willen, of motorcross misschien wel.'