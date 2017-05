Harfsen decor voor NK Grasmaaien voor oldtimers

HARFSEN - Mannen uit heel Nederland streden zaterdag in het buitengebied bij Harfsen tegen elkaar tijdens het NK Grasmaaien voor oldtimers. Met oude tractoren moest er zo netjes mogelijk gemaaid worden.

Het ging er zeer serieus aan toe. Ieder van de 29 deelnemers had een vak en een rugnummer. Een deskundige jury oordeelde onder meer of het gras niet te lang was.

Uiteindelijk werd Nick Konijn uit het Noord-Hollandse Wijderwormer tot winnaar uitgeroepen. Herman Zwiers uit Laren was met een derde plaats de beste Gelderlander.