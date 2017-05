Tennisster Hogenkamp naar finale in Frankrijk

Foto: ANP

ARNHEM - Richèl Hogenkamp uit Doetinchem is er zaterdag in geslaagd de finale te bereiken van het ITF-toernooi van Saint-Gaudens in Frankrijk. De Nederlandse tennisster won in de halve eindstrijd in twee sets van de Griekse Valentini Grammatikopoulou. Het werd 6-4 en 6-3.

De 25-jarige Hogenkamp, 112e op de wereldranglijst, speelt zondag tegen de Amerikaanse Kristie Ahn of de Australische Destanee Aiava. De Achterhoekse is in Saint-Gaudens de nummer zes van de plaatsingslijst. Zie ook: Hogenkamp dringt door tot halve finales