Youri (15) redt leven van bejaarde vrouw: 'Ik voel me geen held'

NIJMEGEN - Nietsvermoedend kwam hij donderdagmiddag bij een spoorwegovergang in Nijmegen aanfietsen. De 15-jarige Youri Uil zag een bejaarde vrouw met haar scootmobiel vaststaan op de overgang. De jongen bedacht zich geen seconde: terwijl de trein naderde en de bomen dichtgingen schoot hij met gevaar voor eigen leven te hulp. Met succes.

'Ik heb iemands leven gered', zegt Youri twee dagen na zijn heldendaad nuchter. 'Een held? Ik weet niet goed hoe ik mezelf moet noemen. Ik ben blij dat ik dit gedaan heb. Maar ik voel mezelf geen held.'

De jongen vertelt dat hij naar huis fietste, na een dag op school. 'De slagbomen gingen naar beneden en toen zag ik die mevrouw in haar scootmobiel. Ze bleef op het spoor staan en ik vroeg me af waarom. Toen zag ik dat haar scootmobiel het niet meer deed. Ik heb toen mijn fiets op de standaard gezet en ben naar haar toegerend.'

De trein kwam op dat moment al aandenderen. 'De wielen van de scootmobiel stonden op slot. Ik moest daarom flink duwen. Dat heb ik zo hard gedaan als ik kon. Het was heel close, maar ik kreeg haar net op tijd weg. Het scheelde echt zo'n stukje. En toen kwam de trein langs.'

'Of ik bang was?'

'Of ik bang was?', vraagt Youri. 'Nee, niet echt. Ik moest snel handelen. Het was gewoon een kwestie van doen. Je hebt geen tijd om aan andere dingen te denken. Je probeert haar weg te krijgen en dat is gelukkig gelukt. Het was natuurlijk best eng, maar ik blijf er rustig onder.'

Een volgende keer zou Youri precies op dezelfde manier handelen. 'Ik sta altijd klaar.' Hij heeft veel reacties op zijn daad gekregen. 'Ik krijg constant appjes van vrienden. Die zijn trots. Het heeft heel wat losgemaakt.'

De dochter van de vrouw heeft Youri al gebeld. 'Ze heeft me bedankt en wil volgende week even langskomen.'

