Bezoekers Veluwezoom hinderen elkaar: gebied gaat op de schop

RHEDEN - Natuurorganisatie Natuurmonumenten gaat de paden in Nationaal Park Veluwezoom opnieuw onder de loep nemen. De verschillende bezoekers van het park hinderen elkaar én het wild te veel.

Het park trekt per jaar ruim twee miljoen bezoekers. Dat zijn wandelaars, automobilisten, fietsers, ruiters en tal van andere recreanten. Dat heeft een wisselwerking op de natuur in het gebied, maar de mensen zelf zitten elkaar ook vaak in de weg.

BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland

In het televisieprogramma BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland, staat zaterdagavond De Veluwezoom centraal. Boswachter Jan Potkamp legt daarin uit, dat door een herstructurering van paden het wild ook minder terug getrokken zal gaan leven. De paden fungeren als een soort hek, bezoekers schrikken het wild af. Daardoor blijft het wild in het bos. Natuurmonumenten verwacht dan ook dat na de herstructurering het wild meer naar buiten trekt. De kans op het spotten van wild, wordt dan ook groter.

Verwarring voor bezoekers

Over een deel van de paden gaan verschillende bezoekersgroepen, bijvoorbeeld wandelaars of fietsers en auto’s. Soms omdat er maar één pad is, soms zijn er verschillende paden, maar is niet helder voor wie het pad bedoeld is. Dat gaat niet goed samen, beiden groepen voelen zich gehinderd. Dat roept een hoopt ergernis op. Op een aantal plekken kan Natuurmonumenten dit oplossen door een extra pad, maar ook betere geleiding en bebording kan al helpen. Dat verschilt van plek tot plek. Zo kan het zijn dat een pad dat uitgesleten is door pony's al snel wordt aangezien voor een wandelpad. Terwijl daar nou juist de hazelworm weer graag op ligt te zonnen.

Midzomernachtloop in het park

Hoeveel de herstructurering precies gaat kosten is nog niet duidelijk. Natuurmonumenten verwacht het geld op verschillende manieren bij elkaar te kunnen krijgen. Zo komt de opbrengst van de Midzomernachtloop ten goede van de herinrichting. Natuurmonumenten hoopt met deze nachtelijke wandeling in het Nationale Park 250-duizend euro op te halen.

Meer over de Veluwezoom ziet u vanavond op TV Gelderland bij BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland, vanaf 17.20 uur, ieder uur herhaald. Meer over de midzomernachtloop vindt u op www.lopenvoordenatuur.nl.