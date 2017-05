Kozijndief betrapt in Arnhem

ARNHEM - Dankzij een getuige kon vrijdagavond in Arnhem een man worden aangehouden die een kozijn wilde stelen.

Agenten stonden rond 23.30 uur bij een ongeluk op de Voetiuslaan toen ze door een buurtbewoner werden geroepen. Die had gezien dat twee mannen op een bouwplaats kozijnen aan het stelen waren.

De agenten renden om de flat heen en zagen twee personen wegrennen bij een kozijn in een kruiwagen. Na een achtervolging kon een van hen worden aangehouden. De man van 54 is in de cel gezet.