Bever bijt zwemster in de Lek

CULEMBORG - Een 52-jarige vrouw uit Culemborg is vrijdagavond gebeten door een bever. Dat gebeurde terwijl zij zwom in de rivier de Lek.

De wond is in het ziekenhuis gehecht. Volgens beverkenner Willy de Koning uit Sittard komt het hoogst zelden voor dat bevers in het water mensen of dieren aanvallen. Op het land zijn er meer voorbeelden van bekend.

Volgens De Koning heeft de bever zich in dit geval vermoedelijk bedreigd gevoeld. Ook kan het zijn dat in de buurt van de zwemplek een beverburcht met jongen is. Het advies is dan ook in dit soort gevallen bevers te mijden en niet te verstoren. De Culemborgse vrouw zegt dat ze de bever niet zag aankomen.