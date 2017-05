Tegenslag voor Robert Gesink

BIG BEAR LAKE - Robert Gesink kan een topklassering in de Ronde van Californië vergeten.

De 30-jarige Varssevelder, winnaar in 2012, kampte in de 24 km lange tijdrit rond Big Bear Lake met materiaalpech. In een bocht liep zijn band eraf, meldt hij op Twitter.

Gesink moest zijn tijdritfiets inruilen voor een gewone racefiets en eindigde op bijna 3 minuten van de verrassende winnaar John Dibben uit Groot-Brittannië.

Gesink zakte in het algemeen klassement van de achtste naar de dertiende plaats. Zijn ploeggenoot George Bennett uit Nieuw-Zeeland nam de leiderstrui over van de Pool Rafal Majka. De Amerikaan Andrew Talansky staat derde. Majka en Talansky golden op voorhand als de topfavorieten.