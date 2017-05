Frontale botsing tussen auto en politie in Nijmegen

Foto: ViWa Media

NIJMEGEN - In Nijmegen is gisteravond laat een personenauto frontaal in botsing gekomen met een politieauto. Dat gebeurde op de Muntweg.

De bestuurder zou eerder die avond zijn vrouw bij Sanadome hebben geslagen en in zijn auto gesleurd. Vervolgens is de bestuurder op hoge snelheid weggereden, waarbij ook twee slagbomen van het parkeerterrein van Sanadome zouden zijn vernield. De gealarmeerde politie zagen de bestuurder rijden op de Muntweg en reden hem daar klem. Daarbij raakten de politieauto beschadigd. De twee inzittenden van de auto zijn door ambulancepersoneel nagekeken en hoefden beiden niet naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto verzette zich bij zijn aanhouding en is overgebracht naar het politiebureau. De politie is een onderzoek gestart.