Wethouder Brummen zit twaalf uur 'vast'

BRUMMEN - Wethouder Eef van Ooijen van de gemeente Brummen heeft vrijdag twaalf uur lang vastgezeten. Hij liet zich vrijwillig opsluiten voor het goede doel.

Op 23 locaties in het hele land wordt geld opgehaald voor meisjes die tot prostitutie gedwongen worden. De actie heet Lock me up. Vanaf dinsdag worden er iedere dag twee mensen voor twaalf uur lang opgesloten.

In Gelderland wordt er in Brummen, Apeldoorn en Geldermalsen geld opgehaald. De actie stopt zaterdag. In totaal is er al bijna 330.000 euro opgehaald.