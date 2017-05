Voormalig wethouder: 'Voetbalclub was dekmantel voor criminele zaken'

CULEMBORG - 'Liever geen club die als dekmantel dient voor andere zaken, zoals inbraken of brandstichting'. Dat zegt voormalig wethouder Geertzen van de gemeente Culemborg over voetbalclub Fair Play, inmiddels opgedoekt, bij het radioprogramma Argos.

De Culemborgse voetbalclub moest weg vanwege huizenbouw. Als een van de mogelijkheden werd de club aangeboden op twee locaties te mogen voetballen en een derde locatie voor het clubhuis. Maar in de uitzending schetst de wethouder ook een ander beeld van de club. 'Ik denk dat een aantal jongeren daar onzichtbaar kon vertoeven voor de samenleven. Ze hadden gewoon hele vervelende leden.' Volgens Geertzen waren leden van de club betrokken bij de problemen in de wijk Terweijde. Bij de voetbalclub voetbalden veel allochtonen.

'Te ver om club te criminaliseren'

Volgens Argos ontbreekt in het gemeentelijke dossier enig bewijs van criminele activiteiten. 'Het gaat daarin vooral over de velden', legt het programma uit. Ook de politie kan de uitspraken niet bevestigen. 'Het gaat te ver om de club te criminaliseren', zegt een rechercheur.

Oud-voorzitter Machid El Boustati van Fair-Play is ontsteld. 'Dit is klinkklare onzin. Wij waren juist een club die voor sociale cohesie zorgde. Ik kan mijn oren niet geloven. Als je zulke dingen zegt moet je ook met bewijzen komen.' Volgens de oud-voorzitter zijn er destijds drie jongeren van de B1 opgepakt. 'Maar wij waren geen politie, wat die jongens 's nachts deden weten wij niet. Op de club probeerden we die jongens in het gareel te houden, waar ze bij andere clubs werden weggestuurd.'