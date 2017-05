Achilles-vrouwen blijven verliezen in play-offs

VELSEN-ZUID - De vrouwen van Achilles'29 blijven verliezen in de play-offs. De Groesbekers gingen vrijdag tegen Telstar (4-1) voor de vierde keer in vijf play-offduels onderuit.

Achilles'29 eindigde de reguliere competitie op de zevende plek (van de acht) en moest daardoor deelnemen aan de zogeheten 'verliezerspoule'. Hierin zitten naast de ploeg van vertrekkend trainer Judith Thijssen ook Telstar, PEC, Heerenveen.

Uit deze poule kan geen ploeg degraderen. Door de vier eerdere nederlagen in de play-offs is het al zeker dat Achilles'29 maximaal zevende kan worden in de eredivisie.

Voorlaatste of laatste?

Het verschil met nummer laatst PEC is slechts drie punten. Een overwinning vrijdagavond op de koploper in de poule, Telstar, zou betekenen dat de Groesbekers zo goed als zeker op de zevende plek eindigen, met hierna nog één wedstrijd voor de boeg.

De ploeg van Thijssen begon ook sterk en kwam al binnen vijf minuten op voorsprong. Kika van Es benutte een penalty, nadat Romy van Oorschot in het strafschopgebied onderuit werd gehaald (0-1).

Sanne van der Velden en Linda Bakker draaiden de score echter nog voor rust om in het voordeel van de thuisploeg.

Tweede helft

In de tweede minuut na rust was het bijna gelijk: de volley van Melanie Bross eindigde op de lat. Nog geen vijf minuten later was het aan de andere kant wel raak door Katja Snoeijs (3-1). Caroline Verleg strooide nog wat extra zout in de wond.

Doordat ook nummer laatst PEC verloor (2-3 tegen Heerenveen) blijft het verschil met nog een wedstrijd te spelen drie punten in het voordeel van Achilles'29. De Groesbekers treffen volgende week in eigen huis PEC en hebben dan aan een gelijkspel genoeg om als zevende te eindigen.

