Jongens gezocht na heldendaad

NIJMEGEN - De politie Nijmegen-Zuid is op zoek naar twee jongemannen die donderdag een vrouw voor rampspoed hebben behoed. De vrouw kwam met haar scootmobiel vast te zitten op het spoor bij de d'Almarasweg. Dankzij het snelle optreden van het duo is ze ongedeerd gebleven.

De vrouw kwam rond 15.00 uur vast te zitten. Doordat ze een beperking heeft en niet kan lopen en praten, was communiceren met haar bijna niet mogelijk.

Oplettende jongens

'Gelukkig waren er twee oplettende jongemannen die mevrouw van het spoor hebben kunnen halen. Dit terwijl de spoorbomen al dicht gingen/waren!', schrijft de politie op Facebook.

Een toevallig passerende ambulance heeft de vrouw naar het verzorgingstehuis gebracht waar ze woont.

'Wie zijn de jongens?'

'Wij zijn nu op zoek naar de twee jongens die haar te hulp zijn geschoten! Weet jij wie dit zijn of ben je het zelf? Stuur ons even een berichtje via Facebook', sluit de politie het bericht af.